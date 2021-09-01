Роспотребнадзор ожидает рост заболеваемости коронавирусом

В России осенью возможен новый подъем заболеваемости коронавирусом,.

Об этом сообщила «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы ожидаем подъем (заболеваемости коронавирусом — ИФ), это закономерно. (…) мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», — сказала Попова.

По ее словам, осенний подъем заболеваемости инфекционными и вирусными заболеваниями, в том числе коронавиурсом, происходит каждый год, «здесь совершенно очевидна эпидемиологическая закономерность».

«Каждый год, когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школы, по целому ряду эпидемиологических, вирусологических причин, складывающиеся заново коллективы (…) во второй декаде сентября дают всплеск острых респираторных вирусных инфекций», — отметила она.

Попова подчеркнула, что снизить подъем заболеваемостью поможет соблюдение санитарных мер, в том числе — ношение масок.