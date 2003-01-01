Роспотребнадзор помог покупателю вернуть деньги за неисправный товар

Продавец проигнорировал жалобу покупателя и пришлось разбираться через вышестоящие инстанции.

В Роспотребнадзоре Карелии помогли покупателю вернуть более 23 тысяч рублей за бракованную машинку для приготовления детской смеси, о чем сообщили в управлении.

- Поступило обращение потребителя по вопросу невозврата денежных средств в размере 23 040 рублей за приобретенный на сайте ООО «Вайлдберриз» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» товар: машинку для приготовления детской смеси KANRY KIDS (далее – товар),- подчеркнули в Роспотребнадзое.

При использовании выяснилось, что товар бракован, из-за чего им невозможно пользоваться по назначению.

- В этой связи потребитель обратилась к продавцу с письменным заявлением с просьбой возврата денежных средств, уплаченных за товар,- написали в управлении.

Жалобу потребителя продавец не рассмотрел и не удовлетворил, в Роспотребнадзоре проверили достоверность информации. В результате проверки продавец вернул деньги за товар в полном объеме.