Роспотребнадзор предложил разобщить классы в школах Петрозаводска, где заболели дети

Роспотребнадзор Карелии предложил разобщить классы, чтобы избежать распространения внебольничной пневмонии.

За прошедшую неделю, с 28 октября по 3 ноября, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ в республике две группы детских садов закрыли на карантин.

В связи с сезонным ростом заболеваемости внебольничной пневмонией, чтобы избежать распространения инфекции, Роспотребнадзор Карелии внес предложение в адрес главы администрации Петрозаводска о разобщении учащихся общеобразовательных учреждений города с 5 ноября на 10 дней.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре Карелии привели статистику заболеваемости ОРВИ за прошедшую неделю.