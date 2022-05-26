Роспотребнадзор проверил города в Карелии на радиацию

Значения гамма-фона по-прежнему не представляют опасности для здоровья населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По данным ведомства, средние значения гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов республики соответствуют его естественным значениям.

В Костомукше и в Петрозаводске среднее значение мощности дозы гамма-излучения — 0,09 мкЗв/ч. Месяц назад этот показатель в городе горняков был 0,08 мкЗв/ч.

В Кондопоге, Сортавале и Сегеже значение мощности дозы гамма-излучения составляет 0,11 мкЗв/ч.