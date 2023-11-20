Роспотребнадзор проверил наличие инфекций почти у трех тысяч граждан в пункте пропуска Вяртсиля

В Роспотребнадзоре Карелии сообщили о результатах санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на российско-финляндской границе.

По инициативе Финляндии в пунктах пропуска в Карелии — Вяртсиля с 18 ноября, Люття с 19 ноября — был закрыт пропуск граждан и автомобилей, напомнили в республиканском Роспотребнадзоре.

В среду, 22 ноября, сотрудники Роспотребнадзора обследовали на наличие инфекций граждан, находящихся в автомобильном пункте пропуска Вяртсиля.

Так, на АПП Вяртсиля были обследованы на наличие признаков инфекционных заболеваний 2979 человек.

Лиц с признаками респираторной инфекции не выявили, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Карелии.