Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать вкусную красную икру

Чтобы выбрать качественную и вкусную икру, воспользуйтесь советами, которые подготовил Роспотребнадзор.
Красная икра, или икра рыб семейства лососевых, — полезный продукт и главный деликатес новогоднего стола, пишет ТАСС.
Чтобы выбрать качественную и вкусную икру, воспользуйтесь советами, которые подготовил Роспотребнадзором.
Обязательно обратите внимание на внешний вид товара: икринки должны быть одного цвета, целые, не слипшиеся, а продукт должен пахнуть свежей рыбой. На банке должны быть указаны даты производства и упаковки, сведения об изготовителе и индекс рыбной промышленности.
Подробнее о том, как выбрать красную икру, смотрите в инфографике.
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