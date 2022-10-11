Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать вкусную красную икру

Чтобы выбрать качественную и вкусную икру, воспользуйтесь советами, которые подготовил Роспотребнадзор.

Красная икра, или икра рыб семейства лососевых, — полезный продукт и главный деликатес новогоднего стола, пишет ТАСС.

Чтобы выбрать качественную и вкусную икру, воспользуйтесь советами, которые подготовил Роспотребнадзором.

Обязательно обратите внимание на внешний вид товара: икринки должны быть одного цвета, целые, не слипшиеся, а продукт должен пахнуть свежей рыбой. На банке должны быть указаны даты производства и упаковки, сведения об изготовителе и индекс рыбной промышленности.

Подробнее о том, как выбрать красную икру, смотрите в инфографике.