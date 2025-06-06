Роспотребнадзор рассказал, как правильно защищать кожу от солнца

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом.

По словам специалистов, средство нужно наносить за 15-30 минут до выхода на улицу. Для всего тела потребуется около 28-30 граммов крема, а для лица — половина чайной ложки.

В ведомстве напомнили, что существует два типа опасных солнечных лучей: UVA и UVB. Первые проникают глубоко в кожу и могут вызывать преждевременное старение и даже рак. Вторые становятся причиной ожогов. Поэтому важно выбирать крем с защитой от обоих типов излучения.

Эксперты советуют обращать внимание на показатель SPF на упаковке. SPF 30 блокирует 97% вредных лучей, SPF 50 — 98%. Крем нужно обновлять каждые 2-3 часа, особенно после купания. Для детей и людей с чувствительной кожей лучше выбирать специальные средства без спирта и отдушек.

Напомним, ранее специалист назвала самые опасные для здоровья купальники.