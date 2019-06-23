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Новости. Общество
14:04, 23 Июня 2019
фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный алкоголь

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Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации по выбору алкоголя.

"Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте", - цитируют "РИА Новости" Роспотребнадзор.

В ведомстве посоветовали не покупать алкоголь с рук, в павильонах, киосках, а также в интернете.

При выборе алкоголя рекомендуется также обращать внимание на цену. Минимальная цена на водку крепостью 40% в рознице должна быть не менее 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, минимальная цена на коньяк - 371 рубль за бутылку того же объема.

Кроме того, на упаковке алкогольной продукции должна быть неповрежденная федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На штрихкоде должна быть информация о производителе, наличии лицензии, дате розлива.

Роспотребнадзор напоминает, что на любой смартфон можно установить бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко", с помощью которого можно проверить легальность каждой бутылки.

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