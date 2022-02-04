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Роспотребнадзор разрешил не носить перчатки в качестве защиты от коронавируса

Новости. Общество
20:30, 05 Февраля 2022
фото: © Михаил Метцель/ТАСС

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В ведомстве рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыть руки, использовать антисептики и носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию.

Роспотребнадзор исключил из перечня противоэпидемических мер для борьбы с распространением коронавируса ношение перчаток. Соответствующее постановление руководителя ведомства Анны Поповой опубликовано в субботу на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

"Абзац второй пункта 4.4 (мероприятия, направленные на разрыв механизма передачи инфекции - прим. ТАСС) изложить в следующей редакции: соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров", - следует из документа.
Ранее этот пункт включал в себя ношение перчаток.

Ранее сообщалось, что в России с 6 февраля отменяют карантин для контактных с больными COVID-19.

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