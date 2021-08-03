Роспотребнадзор разрешил врачам не носить противочумные костюмы в «красной зоне»

Роспотребнадзор согласился отменить обязательное ношение противочумных костюмов в ковид-центрах.

Медики смогут носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат, это сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комфортным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

«На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — подчеркнул Проценко, которого цитирует пресс-служба партии «Единая Россия».

Решение Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) «прекрасная новость для всех коллег», подчеркнул Проценко.

В сообщении партии уточняется, что обновленные рекомендации Роспотренадзора предусматривают, что теперь в качестве защитной одежды могут использоваться как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый). Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Одновременно рекомендации предусматривают для защиты органов дыхания респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условия работы.