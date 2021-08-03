Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26
Ваш голос не потеряется
03.08.2021 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

Роспотребнадзор разрешил врачам не носить противочумные костюмы в «красной зоне»

Новости. Общество
19:30, 05 Августа 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Роспотребнадзор согласился отменить обязательное ношение противочумных костюмов в ковид-центрах.

Медики смогут носить защитный комбинезон или удлиненный хирургический халат, это сделает ежедневный труд врачей, борющихся с коронавирусом, более комфортным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

«На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — подчеркнул Проценко, которого цитирует пресс-служба партии «Единая Россия».

Решение Роспотребнадзора изменить методические рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) «прекрасная новость для всех коллег», подчеркнул Проценко.

В сообщении партии уточняется, что обновленные рекомендации Роспотренадзора предусматривают, что теперь в качестве защитной одежды могут использоваться как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый). Также допускается использование медицинского халата с длинным рукавом в зависимости от вида выполняемых работ. Одновременно рекомендации предусматривают для защиты органов дыхания респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски в зависимости от характера и условия работы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму
01.08.2021, 13:57
Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики
31.07.2021, 10:29
Два человека пострадали в групповой аварии в центре Петрозаводска

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 4
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
Третий год подряд застройщик награждается дипломом «Элита строительного комплекса России».
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»