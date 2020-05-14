Роспотребнадзор рекомендовал летать в полупустых самолетах после пандемии COVID-19

Роспотребнадзор потребовал продавать билеты на рейсы российских авиакомпаний из расчета заполняемости судна только на 50% от всех посадочных мест.

Выполнение такого условия требуется в рамках режима постепенного возобновления воздушного сообщения после снятия ограничений по коронавирусу.

"При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета (количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест), а также на этапе регистрации на рейс - исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу (в т.ч. относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места)", - сообщает ведомство.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".