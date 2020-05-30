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Роспотребнадзор РФ: Лежать на пляже нужно на социальной дистанции

Новости. Общество
13:55, 31 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", — цитирует РИА Новости Анну Попову.

По последним данным, в России выявлено 405 843 человека с коронавирусом, из них 4693 скончались, свыше 171 тысячи вылечились. Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные ограничения, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили.

Пляжи в российских регионах могут открыть с 1 июля, заявлял глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Депутат подчеркнул, что туристический сезон в России состоится "несмотря ни на что".

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