Роспотребнадзор с начала марта допускает появление клещей в Карелии

Региональное Управление Роспотребнадзора начало проводить еженедельный мониторинг обращений населения в учреждения здравоохранения Карелии по поводу присасывания клещей.
Эта работа началась уже 3 марта. Пока таких случаев не зарегистрировано.
С начала года вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 559 человек, в т. ч. 354 ребенка. В 2022 году планируется привить 5998 человек.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание