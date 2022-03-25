Роспотребнадзор с начала марта допускает появление клещей в Карелии

Региональное Управление Роспотребнадзора начало проводить еженедельный мониторинг обращений населения в учреждения здравоохранения Карелии по поводу присасывания клещей.

Эта работа началась уже 3 марта. Пока таких случаев не зарегистрировано.

С начала года вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 559 человек, в т. ч. 354 ребенка. В 2022 году планируется привить 5998 человек.