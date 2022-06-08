Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения

С 1 июля в России сняты все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

Роспотребнадзор снял все ограничения, которые ввели в России из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении ведомства.

В течение последних четырех месяцев в России устойчиво снижалась интенсивность эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продолжают строго контролировать ситуацию.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что при ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные меры могут вернуть.

Напомним, 24 июня на своей странице в соцсети Михаил Охлопков в последний раз опубликовал ковидную сводку и сопроводил ее комментарием, в котором сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Карелии снизилась до минимума, поэтому в широком освещении не нуждается.