Роспотребнадзор в Карелии арестовал около 155 кг овощей сомнительного качества

Управление Роспотребнадзора по Карелии в 2021 году выявило нарушения при торговле овощами в 10 магазинах.

По данным ведомства, в 2021 году специалисты Управления проверили 52 точки, где торговали овощами и фруктами, в том числе 19 — с лабораторным контролем. В результате нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования были выявлены на 10 объектах.

К основным нарушениям относится наличие в продаже обезличенной продукции, отсутствие документов, подтверждающих ее происхождение, отсутствие контроля за условиями хранения, нарушение условий хранения плодоовощной продукции.

За 2021 год лабораторно исследовано 165 проб плодоовощной продукции, в том числе на содержание пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов. Превышений допустимых уровней не выявлено.

Из 127 исследованных на содержание нитратов проб овощей в 4-х выявлено несоответствие требованиям законодательства, что составляет 3,1%.

Арест был наложен на 28 партий плодоовощной продукции весом в 154,3 кг. За нарушения торговцы овощами были оштрафованы на 1,530 тыс. рублей.

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