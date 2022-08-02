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Роспотребнадзор в Карелии нашел пляжи с опасными бактериями

Новости. Общество
16:37, 11 Августа 2022
фото: © Евгения ГУСЕВА / КП

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Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в излюбленных местах отдыха в Петрозаводске и Пряжинском районе.

Управление Роспотребнадзора по Карелии в июле проверило пляжи в «Песках», на набережной Гюллинга в Петрозаводске и «Большой пляж» у поселка Эссойла (4 км от Эссойлы в сторону Петрозаводска) в Пряжинском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

По результатам лабораторных исследований проба воды, отобранная в Онежском озере в месте отдыха «Пески, не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателю «железо» — 0,5±0,1 мг/дм3, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм3.

Проба воды, которую взяли в реке Лососинка в месте отдыха по набережной Гюллинга, также не прошла проверку. Она не соответствует требованиям по показателю «железо» — 0,94±0,14 мг/дм3, при гигиеническом нормативе не более 0,3  мг/дм3, по показателю «колифаги» — 49 БОЕ/ 100 см³, при гигиеническом нормативе не более 10 БОЕ/100 см3. Здесь же обнаружили «общие колиформные бактерии» — показатель составил 2400 КОЕ/100 см3, при гигиеническом нормативе не более 500 КОЕ/100 см3.

Неутешительны результаты проверки почвы в озере Сямозеро на «Большом пляже». Проба не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателю «общие колиформные бактерии» — 100 КОЕ/г. при гигиеническом нормативе не более 9 КОЕ/г.

Ранее сообщалось, взятые в Песках пробы воды позволяют открыть официальный пляж в Петрозаводске.

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