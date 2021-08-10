Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал коммунальщиков на 80 тысяч за грязную питьевую воду

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Карелии провел мониторинг качества питьевой воды.

По данным ведомства, за первое полугодие 2021 года в республике специалисты Роспотребнадзора провели 26 проверок компаний, эксплуатирующих водоочистные сооружения. За выявленные нарушения требований законодательства РФ организации были оштрафованы на 81 тысячу рублей.

По итогам же 2020 года в адрес администраций муниципальных районов республики и ресурсоснабжающих организаций было направлено 51 уведомление о неудовлетворительном качестве питьевой воды.

В Управлении напомнили, вода поверхностных источников в Карелии имеет высокую природную цветность и перманганатную окисляемость (из-за наличия гуминовых веществ). При этом технологические процессы по снижению цветности в схеме водоснабжения отсутствуют на большинстве очистных сооружений водопроводов. В связи с этим доля неудовлетворительных проб воды из распределительной сети по санитарно-химическим показателям составила за 6 месяцев 2020 года – 44,96% (в 2020 году – 41,8%), по микробиологическим – 3,1% (в 2020 году – 6,1%).

К основным проблемам, не позволяющим обеспечить качественное водоснабжение в республике, Роспотребнадзор относит отсутствие на большинстве ВОС технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников и проектов зон санитарной охраны, изношенное и морально устаревшее оборудование большинства водопроводных очистных сооружений. Кроме того, более 70% составляет изношенность водопроводных труб. Проблемой остается и частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов.

Напомним, Карелия попала в топ-3 регионов России с грязной питьевой водой.