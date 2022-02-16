Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал торговцев мяса на 750 тысяч рублей

Управление Роспотребнадзора по Карелии обнаружило в продаже мясную продукцию, которую неправильно хранили.

В 2021 году сотрудники Управления проверили 120 компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту мясной продукции. Они побывали на 180 объектах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Лабораторно было исследовано 203 пробы мясной продукции по показателям качества и безопасности. Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, антибиотиков не выявлено.

За 2021 год удельный вес несоответствующих проб мясной продукции по микробиологическим показателям составил 8,4 %, что на 2 % ниже аналогичного показателя за 2020 год (10,4%).

В ходе проверок были выявлены нарушения условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения продуктов. В результате вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 750 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, в Карелии под арест попало около 30 партий молочной продукции сомнительного качества.