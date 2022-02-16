890x80
Реклама
От чего страхуются жители Карелии?
16.02.2022 16:20
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
«Как ты после этого будешь жить, если не придёшь, не поможешь?» 2
Сегодня 00:09
Предприниматель, обвиняемый в даче взятки заместителю мэра Петрозаводска, отделался штрафом 9
17.02.2022 16:27

Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал торговцев мяса на 750 тысяч рублей

Новости. Общество
10:44, 18 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Управление Роспотребнадзора по Карелии обнаружило в продаже мясную продукцию, которую неправильно хранили.

В 2021 году сотрудники Управления проверили 120 компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту мясной продукции. Они побывали на 180 объектах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Лабораторно было исследовано 203 пробы мясной продукции по показателям качества и безопасности. Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, антибиотиков не выявлено.

За 2021 год удельный вес несоответствующих проб мясной продукции по микробиологическим показателям составил 8,4 %, что на 2 % ниже аналогичного показателя за 2020 год (10,4%).

В ходе проверок были выявлены нарушения условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения продуктов. В результате вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 750 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, в Карелии под арест попало около 30 партий молочной продукции сомнительного качества.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Седой старик
2022-02-18 12:31:24
Сказали бы где!?! Ну ,на рынке понятно, там никогда не знаешь что продают, а в магазинах то каких?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
14.02.2022, 11:36
Аномальное тепло идет в Карелию
11.02.2022, 19:13
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой»

Аналитика

Сегодня 00:09
Обществоведение
«Как ты после этого будешь жить, если не придёшь, не поможешь?» 2
Впервые за 90 лет существования фельдшерского пункта в далеком северном селе Колежма Беломорского района побывал министр здравоохранения Карелии.
Лесничих отправят на охоту за теми, кто выбрасывает мусор из машин 2
16.02.2022 16:21
«Есть люди, которые во всём видят руку администрации президента» 5
15.02.2022 15:07
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
14.02.2022 17:59
Партийная конкуренция зависит от географии 3
14.02.2022 15:52
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»