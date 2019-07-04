Роспотребнадзор Карелии выяснил, опасно ли купаться в Сортавале

Специалисты взяли пробу воды из Ладожского озера, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Пробы воды и почвы в июне были отобраны из мест отдыха у воды: залив Ляппяярви Ладожского озера (у школы академической гребли, у детской площадки Молодежного центра "Сердоболь".

По результатам проведенных исследований установлено, что проба воды водоема не соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям. Следовательно, купаться в водоеме небезопасно. Проба почвы по определяемым нормируемым показателям соответствует гигиеническим нормативам.