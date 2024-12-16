Роспотребнадзор выявил более 5000 случаев заболевания ОРВИ в Карелии

Статистика отражает данные за 50-ю неделю 2024 года.

Роспотребнадзор выявил в Карелии 5330 случаев заболевания ОРВИ за 50-ю неделю 2024 года. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

Кроме того, в республике зарегистрировали 162 случая заболевания коронавирусом. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 22,5%.

В карельской столице за неделю выявили 2389 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 28,2%. Также за прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделили риновирус, парагрипп, бокавирус, Covid-19. Вирусы гриппа не выявили.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ в республике приостановили деятельность 23 класса в 16-ти СОШ и 4-х групп в 3 МДОУ.