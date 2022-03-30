Роспотребнадзор взял пробы воды после появления странных пятен в озере у пляжа в Петрозаводске

Природоохранная прокуратура Карелии проводит проверку по факту возможного загрязнения Онежского озера вблизи пляжа Пески.

Напомним, в минувшие выходные состояние воды у пляжа в местечке «Пески» вызвало обеспокоенность жителей Петрозаводска.

«Рядом с МЧС по всей прибрежной полосе появились какие-то выбросы в воду. Мэру города на заметку!», — сообщили горожане, опубликовав фото в соцсети.

После появления в СМИ информации об обнаружении возможного загрязнения Онежского озера вблизи пляжа «Пески» Карельская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку. Для осмотра территории были привлечены специалисты Росприроднадзора, администрации Петрозаводска и Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, рассказали в прокуратуре Карелии.

«В целях полной оценки ситуации и. о. Карельского межрайонного природоохранного прокурора поручил Балтийско-Арктическому межрегиональному управлению Росприроднадзора безотлагательно организовать надзорные мероприятия с отбором проб воды, результаты которых поставлены на контроль в природоохранной прокуратуре. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.