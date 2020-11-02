Росприроднадзор предложил принять меры из-за завоза коронавируса из Турции

На долю Турции приходится около 90% заражений россиян за рубежом.

Главный санитарный врач России Анна Попова обеспокоена завозом коронавирусной инфекции в страну из Турции. Выступая 2 ноября на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, руководитель Росприродназдора предложила обсудить эту ситуацию и выработать меры, которые бы позволили ее изменить.

"После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек, – отметила Анна Попова. – И в нашем мониторинге из общего количества выявленных с положительным результатом (это больше 10 тысяч) 90% – это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики. Очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры, потому что, повторю, основное количество инфицированных, прибывших из-за рубежа, 90% всех случаев, – это вернувшиеся из Турецкой Республики".