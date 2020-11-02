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Росприроднадзор предложил принять меры из-за завоза коронавируса из Турции

Новости. Политика
22:00, 02 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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На долю Турции приходится около 90% заражений россиян за рубежом.

Главный санитарный врач России Анна Попова обеспокоена завозом коронавирусной инфекции в страну из Турции. Выступая 2 ноября на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, руководитель Росприродназдора предложила обсудить эту ситуацию и выработать меры, которые бы позволили ее изменить.

"После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек, – отметила Анна Попова. – И в нашем мониторинге из общего количества выявленных с положительным результатом (это больше 10 тысяч) 90% – это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики. Очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры, потому что, повторю, основное количество инфицированных, прибывших из-за рубежа, 90% всех случаев, – это вернувшиеся из Турецкой Республики".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-11-02 23:12:16
На долю Турции приходится почти весь поток поездок туристов за рубеж. 0.6% от приехавших, при поголовном тестировании - это примерно столько, сколько в РФ болеет.
Страшилками очень надо население в загончик загнать... Чтоб слаще сена ничего не знали, как в СССР.
Если начать проверку поголовную на выезде/вылете из Крыма, результаты будут гораздо хуже. С санитарией и скученностью явно выше.
кир
2020-11-02 22:23:17
Бизнес плевал на всё. А у вас нет государственной политики и идеологии.
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