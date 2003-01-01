РЕКЛАМА
Росприроднадзор требует с Прионежского района 15 млн рублей за ущерб почвам
30 января, 15:42 Природа
В Прионежском районе нанесен ущерб почвам на 15 млн рублей из-за неработающих КОСов.

Поводом для проверки стало обращение местных жителей. Люди жаловались на работу КОСов.

В ходе выездного обследования инспекторы зафиксировали факт излива неочищенных канализационных вод на землю. Площадь загрязненного участка составила 860 квадратных метров, на месте ощущался характерный запах.

— Результаты лабораторного анализа отобранных проб почвы подтвердили превышение установленных нормативов концентраций загрязняющих веществ. На основании этих данных специалисты ведомства провели расчет и оценили причиненный окружающей среде экологический ущерб, — сообщили в ведомстве.

Так как земельный участок, на котором расположены аварийные очистные сооружения, находится в собственности муниципалитета, именно районная администрация была признана лицом, обязанным возместить вред.

По расчетам Росприроднадзора Карелии ущерб составил свыше 15 млн рублей. Если администрация не выплатит ущерб в срок,  материалы будут направлены в суд для принудительного взыскания.

Добавим, что в 2014 году в рамках программы «Чистая вода» на возведение очистных сооружений в Заозерье была выделена крупная денежная сумма, однако до настоящего времени объект не введен в эксплуатацию ввиду отсутствия подключения к электричеству. При этом за десять лет на ремонт сооружений были израсходованы значительные средства. Следком в апреле 2024 года возбудил уголовное дело. Активисты и местные жители не раз пытались привлечь внимание к проблеме. 

