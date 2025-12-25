Росприроднадзор выясняет, кто привел львенка в груминг-салон Петербурга

Львенка принесли в груминг-салон подстричь ногти. Видео попало в сеть и привлекло внимание Росприроднадзора.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора заинтересовалось видео со львенком, которого привели на стрижку когтей в один из груминг-салонов в Петербурге. Как сообщила пресс-служба ведомства, животному не более полутора-двух месяцев, и, вероятно, его рано разлучили с матерью.

— В таком возрасте львятам необходим специализированный уход и ветеринарное сопровождение — без этого высоки риски серьёзных проблем со здоровьем, — уточнили в ведомстве.

По информации, опубликованной авторами видео, детеныша по кличке Хасан привел владелец для подстригания когтей. С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. Ведомство обратилось в полицию, чтобы установить владельца животного.

Львы, как и тигры, пумы, рыси и ряд других видов, включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами. Эти ограничения действуют в целях защиты самих животных и предотвращения угроз для людей.

В практике Росприроднадзора нередко встречаются случаи, когда экзотических животных заводят как домашних питомцев и используют для развлечений и фотосъемок. Подобное обращение часто приводит к тяжелым заболеваниям, инвалидности и гибели животных. Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что владельцы императорского удава в Петрозаводске обратились в ветклинику.