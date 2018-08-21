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Новости. Общество
16:18, 21 Августа 2018
фото: vk.com/vmeza_ptz_v

Росприроднадзор выступил категорически против проведения фестиваля водных фонариков в Петрозаводске

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Управление Росприроднадзора по Карелии выступило категорически против проведения в Петрозаводске фестиваля водных фонариков. Об этом сообщается в ответе на запрос "Столицы на Онего" на имя руководителя управления.

Ранее мэрия карельской столицы сообщила, что в Зарецком парке 24 и 25 августа пройдет фестиваль, во время которого в реку планируется выпустить тысячи фонариков.

Организатором мероприятия выступает питерская компания "Вместе зажигаем", которая организует подобные фестивали в разных регионах страны. При этом в некоторых городах данные мероприятия были отменены по требования экологов, которые убеждены, что на дне водоемов после их проведения оседает мусор.  

В связи с этим "Столица на Онего" направила запрос в республиканское управление Росприроднадзора, в котором попросила изложить позицию ведомства относительно проведения фестиваля водных фонариков в Петрозаводске. Выяснилось, что управление категорически против подобных мероприятий.

"Фестиваль водных фонариков предполагает массовый пуск фонариков, оборудованных светодиодами и элементами питания, на поверхность водного объекта. Фонарик, утративший потребительские свойства, образует следующие опасные отходы: светодиоды и элементы питания (светодиоды – отходы IV класса опасности по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), элементы питания – батарейки (отходы II класса опасности по ФККО). Управление Росприроднадзора по Республике Карелия категорически против проведения подобных мероприятий с использованием светодиодных фонариков. В соответствии с ч. 1 ст.56 Водного кодекса Российской Федерации запрещается сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства потребления", - говорится в ответе за подписью руководителя управления Росприроднадзора по Карелии Георгия Кузнецова.

В управлении отметили, что за совершение указанного правонарушения предусмотрено привлечение правонарушителя к административной ответственности по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ ("Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение)".

"В администрации муниципальных районов и городских округов Управлением направлена рекомендация о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий", - заключили в управлении.  

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