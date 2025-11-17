Росреестр предложил штрафовать владельцев земельных участков по данным с дронов и из космоса

Росреестр разработал законопроект, разрешающий выписывать штрафы владельцам земельных участков на основании данных с беспилотников, самолетов и космической съемки. Также планируется увеличить штрафы в десять раз.

Теперь возбуждение административных дел на владельцев участков может проходить без контакта и при наличии «достаточных данных», полученных при помощи беспилотников, самолетов и космической съемки, а уведомление о штрафах поступит по электронной почте или заказным письмом, сообщает Комммерсант.

Росреестр также планирует существенно ужесточить административную ответственность за нарушения в сфере земельного законодательства. С 1 января 2027 года для юридических лиц размер штрафов может быть увеличен в десять раз и достигнет суммы от 100 до 200 тысяч рублей. Контроль за соблюдением правил будет осуществляться с помощью современных технологий дистанционной фиксации. Это позволит эффективно идентифицировать такие нарушения, как самозахват земельных участков, нецелевое использование земель, а также факты неиспользования сельскохозяйственных угодий.

По данным Росреестра, 75,9% проверок с 2020 года проводились без взаимодействия с контролируемыми лицами. Количество проверок с участием землевладельцев сократилось со 152 тысяч в 2020 году до 971 в первом полугодии 2025 года.

Любые расхождения между данными в реестре и тем, что видно „сверху“,Росреестр будет иметь возможность трактовать это как повод для профилактических мер или контроля, - отмечает адвокат Алексей Гавришев.

Напомним, в Карелии для охраны лесов начали использовать 42 отечественных беспилотника.