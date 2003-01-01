Росрыболовство и ученые займутся возвращением лосося в Онежское озеро

Сенаторы подготовили план мероприятий по воспроизводству популяции краснокнижного онежского лосося и развитию туристического потенциала Онего.
В Совете Федерации готовится к принятию план - график мероприятий по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов Онежского озера и развития его туристического потенциала. Документ был разработан после рабочего совещания в палате регионов, которое провели заместители председателя Совфеда Юрий Воробьев и Андрей Яцкин. Реализацией мероприятий, которые пройдут с 2025-го по 2031 год, займутся власти Карелии, Вологодской и Ленинградской областей, Федеральное агентство по рыболовству, Минэкономразвития и Минприроды РФ. Об этом сообщил заместитель главы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, сенатор от Карелии Игорь Зубарев.
- В Совете Федерации в течение этого года не раз обсуждали вопросы сохранения краснокнижного озерного лосося и развития туристических маршрутов вокруг Онежского озера. В мае в Петрозаводске прошло выездное заседание нашего комитета, где мы детально рассмотрели предложения регионов, делящих Онего, и федеральных ведомств. В результате был подготовлен план конкретных действий со сроками исполнения и ответственными, – пояснил сенатор.
Так, в документ вошли мероприятия по научно-техническому обеспечению работ естественного и искусственного воспроизводства лосося. В 2026 году специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии должны оценить ситуацию с краснокнижной рыбой в реках Шуя, Водла, Пяльма, Лижма, Кумса, Суна, Немина. После этого может быть решен вопрос целесообразности проведения рыбохозяйственной мелиорации на данных водоемах.
В 2027 году ученые исследуют реки Уница, Повенчанка, Туба, Вытегра, Водлица, Тамбица, Аржема, где естественное воспроизводство лосося существовало ранее. Будут разработаны рекомендации по рыбохозяйственной мелиорации устьевых участков рек. А еще через год институт должен подготовить биологическое обоснование по расчету приемной емкости для Шуи, Водлы, Пяльмы, Лижмы, Кумсы, Суны, Немины и на вселение лосося шуйской популяции в реки, где естественное воспроизводство краснокнижной рыбы было утрачено.
За формирование ремонтно-маточного стада озерного лосося будут отвечать Росрыболовство и его подведомственное учреждение «Главрыбвод».
- Согласно плану-графику с 2027 по 2031 годы объем выпуска молоди озерного лосося должен составлять не менее 300 тысяч штук ежегодно. Эти работы будут проходить за счет средств «Главрыбвода» и внебюджетных источников. Об этом мы договорились на заседании комитета в Петрозаводске. Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков считает, что такого объема достаточно, чтобы постепенно восстановить популяцию онежского лосося. Это в последствие позволит вывести озерного лосося из Красной книги, – рассказал Игорь Зубарев.
В документ Совета Федерации также вошли мероприятия, направленные на борьбу с истребляющими лосося браконьерами. Инспекторы рыбоохраны вместе с полицией должны проводить совместные рейды в Карелии, Вологодской и Ленинградской областях. Кроме того, регионы за свой счет будут вынуждены очистить от брошенных сетей акватории нерестовых рек и убрать мусор с береговых полос Онежского озера и его притоков.
- Охрана и воспроизводство водных биологических ресурсов Онежского озера остается в повестке Совета Федерации. Ход исполнения всех мероприятий будет находится на жестком контроле, – отметил сенатор от Карелии.