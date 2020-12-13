Россельхозбанк упростил оформление кредитов онлайн

Россельхозбанк сделал процесс онлайн-оформления кредитов более доступным.

Теперь пользователи дистанционного канала обслуживания РСХБ – официального сайта банка могут подать заявку на кредит или кредитную карту без подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.

Чтобы подать заявку, пользователю достаточно заполнить анкету и приложить сканы своих документов, которые автоматически сохранятся в информационных системах РСХБ. Посетить офис банка потребуется только для подтверждения личности и предоставления оригиналов документов при выдаче кредита.

"Мы продолжаем развивать цифровые технологии, которые делают банковские продукты доступнее. В соответствии с нашей стратегией мы стремимся дать клиентам возможность пользоваться любой услугой банка дистанционно. Это экономит их время, а также повышает безопасность в условиях пандемии", – прокомментировал директор регионального филиала Алексей Кольчик.

С сентября 2020 года в банк поступило более 10 тыс. электронных заявок от клиентов, и по каждой четвёртой – принято положительное решение. В ближайшем будущем банк планирует увеличить количество онлайн-продуктов, а также развивать направление онлайн-кредитов, в том числе с помощью обратной связи от клиентов. По прогнозам банка, доля онлайн-заявок на кредиты в следующем году составит до 20% от всех заявок в Россельхозбанке.

На сегодняшний день дистанционно подать заявку можно на потребительский кредит без обеспечения, пенсионный кредит и кредит на рефинансирование, также клиент может оформить кредитные карты – "Амурский тигр", "Своя карта" и "Путевая карта".

Максимальная сумма потребительского кредита составляет 5 млн рублей, срок – до 7 лет. Ставка по кредиту – от 6,9% годовых. Если заявка одобрена, клиенту приходят SMS- и e-mail-сообщения с информацией о том, как получить продукт. Забрать деньги можно в ближайшем офисе банка.

АО "Россельхозбанк" Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Потребительский кредит без обеспечения

Процентные ставки по кредитной программе

6 - 12 мес. 13 - 60 мес. 61 - 84 мес. Работники бюджетных организаций 8,4% 9,4% 10,4% Клиенты, получающие зарплату на счёт в Банке 7,9% 8,9% 9,9% Иные физические лица 8,9% 9,9% Х Надбавки:

до+2,5% – В случае отсутствия положительной кредитной истории, определяемой в соответствии с внутренними документами АО "РоссельхозБанк".

до+4,5% –По кредитам на сумму до 1 млн рублей в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчёте суммы кредита, осуществить личное страхование (размер надбавки зависит от объема страховой защиты) либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного личного страхования в течение всего срока действия кредитного договора.

до+2,5% – По кредитам на сумму 1 млн рублей (включительно) и более в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчёте суммы кредита, осуществить личное страхование (размер надбавки зависит от объема страховой защиты) либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного личного страхования в течение всего срока действия кредитного договора. Условия:

Кредит можно получить на любые цели

Валюта кредита — рубли РФ

Сумма кредита от 30 000 ₽ до 3 000 000 ₽

Для зарплатных клиентов Банка от 30 000 ₽ до 5 000 000 ₽

Срок кредита от 6 месяцев до 5 лет

Для зарплатных клиентов Банка и работников бюджетных организаций от 6 месяцев до 7 лет

Обеспечение не требуется

Комиссия за выдачу кредита не взимается

Порядок получения кредита в течение 30 календарных дней с даты принятия Банком положительного решения

Рассмотрение заявки в течении 3 дней с момента редоставления полного комплекта документов.

Срок рассмотрения заявки может быть изменён

Льготный период по уплате основного долга и процентов не предоставляются

Единовременное перечисление суммы кредита в полном объеме на текущий счёт в Банке

Погашение кредита ежемесячное, дифференцированными или аннуитетными платежами

Допускается полное или частичное досрочное погашение кредита без моратория и комиссий

Более подробную информацию об условиях предоставления кредитных продуктов АО "Россельхозбанк" можно узнать в территориальных подразделениях АО "Россельхозбанк" и на сайте.



Требования:

Гражданство Российская Федерация

Возможность учета дохода Созаемщиков при расчёте размера кредита

Доходы, учитываемые при определении размера кредита — принимается как один, так и несколько видов доходов

Доходы по основному месту работы

Доходы, полученные по иному месту работы (совместительство)

Доходы от предпринимательской деятельности. При предоставлении кредита на срок свыше 36 месяцев доходы и стаж ведения предпринимательской деятельности не учитываются

Доходы, полученные от занятий частной практикой

Пенсионные выплаты, в том числе досрочно назначенные по старости или за выслугу лет и получаемые заёмщиком, не достигшим пенсионного возраста, установленного законодательством, на период до достижения им пенсионного возраста

Доход от ведения личного подсобного хозяйства

Доходы от иных источников, разрешённых законодательством, подтверждённые документально. По договорам найма/аренды жилого помещения или по договорам аренды нежилого помещения, принадлежащих на праве собственности

Возраст заёмщика от 23 до 65 лет включительно

Постоянная регистрация на территории Российской Федерации

Cтаж работы

Для граждан, не связанных с ведением ЛПХ:

Для физических лиц. Не менее 6 месяцев на последнем или текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет

Для зарплатных клиентов Банка и клиентов с положительной кредитной историей в Банке. Не менее 3 месяцев на последнем или текущем месте работы и не менее 6 месяцев общего стажа за последние 5 лет

Для клиентов, получающих пенсию на счёт в Банке: требование о наличии общего стажа работы не менее 1 года за последние 5 лет не распространяется

Для граждан, ведущих личное хозяйство:. Наличие записей в похозяйственной книге органа местного самоуправления о ведении гражданином личного подсобного хозяйства в течение не менее 12 месяцев до даты подачи заявки на кредит.

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