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Новости. Экономика
13:04, 20 Декабря 2018
фото: "Россельхоз"

Россельхозбанк внедрил отечественное ПО - систему Avanpost IDM 

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Россельхозбанк внедрил единую систему управления учетными записями и правами доступа пользователей к корпоративным ресурсам организации (IDM) от российского разработчика Аванпост.

Управление доступом к информационным ресурсам Россельхозбанка с широкой филиальной сетью требует высокого качества. Система Avanpost IDM контролирует права доступа в автоматизированную банковскую систему, корпоративную почту, лес доменов Microsoft Active Directory, ряд доменов Lotus Domino, а также в десятках информационных систем, применяемых  в операционных офисах во всех регионах России.

Новое решение позволило банку оптимизировать и ускорить процессы доступа сотрудников к информационным системам. Данный проект также позволил Россельхозбанку снизить санкционные риски и на практике оценить качество российского ПО.

"С помощью российского программного продукта мы не просто многократно ускорили процессы управления доступом, но перешли в качественно новое состояние, когда процессы информационной безопасности и другие технические моменты перестали сдерживать развитие основной деятельности банка, — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Романькова. — Технологии Avanpost IDM позволили повысить эффективность применения наработок банка в сфере управления доступом и продвинуться вперед".

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Компания Аванпост — ведущий российский разработчик систем идентификации и управления доступом пользователей. Аванпост работает на рынке информационных технологий с 2007 года и к настоящему моменту является технологическим лидером в сегменте Identity Management. На текущий момент на счету компании "Аванпост" свыше 60 успешных внедрений, при этом продукты линейки Avanpost используют более 2 миллионов человек.

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