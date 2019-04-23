Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
10:34, 23 Апреля 2019

Россельхозбанк выпускает платежную карту для помощи детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет

Загрузка...

Россельхозбанк выпустил совместно с Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ) кобейджинговую карту "Россельхозбанк-ВОРДИ" на базе платежных систем "Мир" и JCB.

РСХБ переведет пожертвование в ВОРДИ с каждой операции покупки по кобейджинговой карте. Деньги будут направлены на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

Первый год обслуживания именной карты "Россельхозбанк-ВОРДИ" бесплатный. Обладатели карты получают возможность участия в программах лояльности "Урожай" (1% от суммы покупок на бонусный счет в виде баллов) и "Привет Мир" (до 20% кэшбек за покупки у партнеров программы). Благодаря международной платежной системе JCB, картой можно расплачиваться за рубежом и пользоваться специальными скидками и предложениями от платежной системы.

"В своей деятельности Россельхозбанк придерживается принципов социальной ответственности. Совместный проект с ВОРДИ призван помочь людям с ограниченными возможностями, вернуть многих из них к активной полноценной жизни, сделать каждый их день комфортным. Я уже пользуюсь картой "Россельхозбанк-ВОРДИ" и буду стараться делать это чаще. Верю, что каждый может внести посильный вклад в развитие социальной поддержки и защиту подопечных ВОРДИ, подарив им надежду на лучшую жизнь", – отметила Первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.

"ВОРДИ – Всероссийская организация родителей детей-инвалидов уникальна тем, что объединила людей самых разных профессий, компетенций и успешности на основе одних жизненных ценностей – будущего наших "особых" детей в дружественном к ним мире. С картой Россельхозбанк-ВОРДИ каждый желающий может поддержать нас своей сопричастностью к позитивным изменениям, помочь сделать это будущее реальностью. Спасибо всем, кто делает мир лучше", – сказала Председатель Совета ВОРДИ Елена Клочко.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили

Аналитика

Сегодня 11:05
Политкухня
Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали отчет главы Карелии
Карельские парламентарии оценили итоги работы правительства республики за 2018 год.
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 1
22.04.2019 10:56
Шанс для оппозиции
22.04.2019 09:47
Вспоминая Худилайнена 12
18.04.2019 15:39
Вся аналитика

Чтиво

22.04.2019 13:28
Без политики
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин оценил успехи АО "ПКС-Водоканал" в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.
Бабье царство у помойки 5
18.04.2019 14:10
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 17
15.04.2019 11:59
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
20.04.2019 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»