Россельхозбанк выпускает платежную карту для помощи детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет

Россельхозбанк выпустил совместно с Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ) кобейджинговую карту "Россельхозбанк-ВОРДИ" на базе платежных систем "Мир" и JCB.

РСХБ переведет пожертвование в ВОРДИ с каждой операции покупки по кобейджинговой карте. Деньги будут направлены на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

Первый год обслуживания именной карты "Россельхозбанк-ВОРДИ" бесплатный. Обладатели карты получают возможность участия в программах лояльности "Урожай" (1% от суммы покупок на бонусный счет в виде баллов) и "Привет Мир" (до 20% кэшбек за покупки у партнеров программы). Благодаря международной платежной системе JCB, картой можно расплачиваться за рубежом и пользоваться специальными скидками и предложениями от платежной системы.

"В своей деятельности Россельхозбанк придерживается принципов социальной ответственности. Совместный проект с ВОРДИ призван помочь людям с ограниченными возможностями, вернуть многих из них к активной полноценной жизни, сделать каждый их день комфортным. Я уже пользуюсь картой "Россельхозбанк-ВОРДИ" и буду стараться делать это чаще. Верю, что каждый может внести посильный вклад в развитие социальной поддержки и защиту подопечных ВОРДИ, подарив им надежду на лучшую жизнь", – отметила Первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.

"ВОРДИ – Всероссийская организация родителей детей-инвалидов уникальна тем, что объединила людей самых разных профессий, компетенций и успешности на основе одних жизненных ценностей – будущего наших "особых" детей в дружественном к ним мире. С картой Россельхозбанк-ВОРДИ каждый желающий может поддержать нас своей сопричастностью к позитивным изменениям, помочь сделать это будущее реальностью. Спасибо всем, кто делает мир лучше", – сказала Председатель Совета ВОРДИ Елена Клочко.

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