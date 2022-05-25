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Россельхознадзор Карелии нашел в колбасе из оленины курицу

Новости. Общество
10:10, 26 Мая 2022
фото: © Игорь Зарембо / РИА Новости

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В Петрозаводске торговали колбасой из оленин, в которой обнаружили ДНК курицы.

При проверке одного из магазинов Петрозаводска специалисты Россельзознадзора взяли пробу продукции карельского предприятия — колбасы из оленины. Она была направлена на исследования в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», сообщили в Управлении.

«По результатам исследований в продукте выявлен незаявленный в составе компонент — ДНК курицы, — говорится в сообщении ведомства. — Техническим регламентом Таможенного союза предусмотрено, что маркировка продукции должна содержать сведения о ее составе».

В результате организация была привлечена к административной ответственности: наказана предупреждением. Действие декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов было приостановлено.

Ранее сообщалось, просроченным сыром и сомнительной рыбой торговали в гипермаркетах в Петрозаводске.

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