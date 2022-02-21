Россельхознадзор Карелии подсказал, как уберечь женщин 8 марта от трипса

Специалисты дали советы, как выбрать букет к 8 марта без карантинных вредителей.

В преддверии Международного женского дня на прилавках магазинов собрано многообразие срезанных цветов и зелени для букетов, цветущих горшечных растений. Цветы в основном привозят из-за рубежа, но есть и товар наших, отечественных производителей. В приобретаемых растениях могут скрываться опасные карантинные вредители. Так же растения могут быть заражены болезнями, вызывающими их скорую гибель. Прежде чем покупать букет или понравившееся горшечное растение, надо обязательно оценить внешний вид растений, отметили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты советуют, в первую очередь обратить внимание на листья. Серебристый блеск целых частей листовой пластины является признаком поражения растения карантинным объектом — трипсом. Это мелкие насекомые, которые держатся группами на нижней стороне листьев, особенно вдоль жилок. Трипc повреждает различные растения. Поражаются преимущественно цветки, листья или же все растение целиком, при этом в некоторых случаях возможен также перенос вирусов. В закрытом грунте трипс может развиваться круглый год.

Осторожно нужно относится и к выбору хризантем. Если на листьях хризантем видны серо-бурые пятна, достигающие значительного размера и появились черные точки, это могут быть проявления опасного грибкового заболевания — аскохитоза хризантем.

Если же на листьях хризантем вы обнаружите небольшие бледно-желтые пятна на обеих сторонах листа, растение может быть заражено белой ржавчиной хризантем. Со временем пятна увеличиваются и становятся ярко-желтыми, их центры становятся коричневыми.

Карантинные болезни цветочных культур распространяются больными луковицами, черенками, срезанными цветами, растительными остатками. С больных растений на здоровые инфекция передается ветром, дождем, насекомыми, а также инструментом при обработке культур. В здоровые растения инфекция может проникнуть через устьица и механические повреждения.

К сожалению, приобретение зараженных срезанных и горшечных растений не редкость и предусмотреть защиту от всех вредителей не получится.

Для борьбы с вредителями горшечных растений используют как народные методы, так и разрешенные химические препараты, находящиеся в продаже в специализированных магазинах.

При обнаружении признаков заражения вредными организмами и по всем возникающим вопросам Управление просит обращаться в отдел фитосанитарного надзора по телефонам: (88142) 56-61-38, 56-60-40, 56-60-90.

Ранее сообщалось, в Петрозаводск из Нидерландов прибыл западный цветочный трипс.