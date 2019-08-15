Подписаться
Новости. Общество
13:52, 15 Августа 2019
фото: © ТАСС/Сергей Бобылев

Россельхознадзор обнаружил в магазине Петрозаводска сыр плохого качества

Загрузка...

Во время внеплановой выездной проверки взяли пробу сыра "Российский", сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

По результатам испытаний было установлено следующее. В сыре "Российском" были обнаружены растительные жиры (бета-ситостерин, кампастерин, стигмастерин), а такая продукция должна содержать только молочный жир.

Производитель сыра, ООО "Торговая компания "Нелидовский молочный завод", зарегистрирован в Костромской области. В связи с этим информация о выявленном нарушении была передана в Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

По итогам анализа ФГИС "Меркурий" было установлено, что сырье (молоко) в адрес предприятия по указанному на маркировке адресу не поступало.

При этом согласно информации, предоставленной компанией, на указанной площадке сыр не производился и не производится.

Информация о нарушении была направлена в правоохранительные органы и управление Роспотребнадзора по Костромской области, а также в Росаккредитацию для прекращения действия декларации о соответствии на выпуск сыра "Российский".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
12.08.2019, 15:54
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?
12.08.2019, 16:05
ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"

Аналитика

Сегодня 13:53
Обществоведение
Федеральный памятник превращается в дрова
В Заонежье три года гниет раскатанный на бревна деревянный храм XVII века.
Можно нести любую чушь 5
Сегодня 10:19
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 11
12.08.2019 15:54
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 17
09.08.2019 10:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:30
Личное мнение
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 4
Известный фотограф Илья Тимин предложил проводить мероприятия на петрозаводском карьере.
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 12
07.08.2019 11:34
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 15
06.08.2019 13:20
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-Онего
14.08.2019 15:31
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»