Россельхознадзор обнаружил в магазине Петрозаводска сыр плохого качества

Во время внеплановой выездной проверки взяли пробу сыра "Российский", сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

По результатам испытаний было установлено следующее. В сыре "Российском" были обнаружены растительные жиры (бета-ситостерин, кампастерин, стигмастерин), а такая продукция должна содержать только молочный жир.

Производитель сыра, ООО "Торговая компания "Нелидовский молочный завод", зарегистрирован в Костромской области. В связи с этим информация о выявленном нарушении была передана в Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.



По итогам анализа ФГИС "Меркурий" было установлено, что сырье (молоко) в адрес предприятия по указанному на маркировке адресу не поступало.



При этом согласно информации, предоставленной компанией, на указанной площадке сыр не производился и не производится.



Информация о нарушении была направлена в правоохранительные органы и управление Роспотребнадзора по Костромской области, а также в Росаккредитацию для прекращения действия декларации о соответствии на выпуск сыра "Российский".