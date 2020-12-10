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Петрозаводчанин заплатит 20 тысяч рублей за заросший осокой и иван-чаем участок

Новости. Общество
11:50, 11 Декабря 2020
фото: © пресс-служба ИМПБ РАН
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Владелец земли в Прионежском районе получил штраф из-за того, что его участок зарос сорняками, заявили в Россельхознадзоре Карелии.

В августе 2020 года карельский Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку сельскохозяйственного участка, расположенного в Прионежском районе.

Вид разрешенного использования данного земельного участка – для крестьянского хозяйства. По видам угодья участок отнесен к пастбищам. Принадлежит жителю Петрозаводска.

В ходе проверки специалисты установили, что участок примерно на 70% от его общей площади зарос кустарниками, а также сорняками: осокой, тимофеевкой луговой, иван-чаем и ежей сборной. Сенокошения и возделывания сельскохозяйственных культур здесь не проводится. Лишь на участке площадью 0,8 га посеян овес.

Так как пашни, сенокосы, и пастбища находятся в составе земель сельскохозяйственного назначения, имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. А отсутствие борьбы с дикорастущими растениями приводит к распространению сорняков и кустарников на другие территории и истощению плодородного слоя почвы. Специалисты Россельхознадзора оштрафовали владельца участка за нарушение земельного законодательства на 20 тыс. рублей.

Землевладельцу выдано предписание устранить нарушения в срок до 14 апреля 2021 года.

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