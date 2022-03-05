Россельхознадзор отменяет введенные ограничения на ввоз овощей из девяти стран

Россельхознадзор с 5 марта разрешает ввоз овощей из девяти стран.
Россельхознадзор отменяет введенные ограничения и возобновляет ввоз продукции овощеводства из девяти стран.
Решение вступает в силу 5 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт ведомства.
Разрешается ввозить:
• томаты из Армении;
• томаты из Азербайджана;
• томаты и перцы из Белоруссии;
• томаты и перцы из Казахстана;
• картофель из Египта;
• томаты и перцы из Киргизии;
• томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турции;
• томаты и перцы из Туркменистана;
• томаты и перцы из Узбекистана.
Ввоз разрешен со всей территории перечисленных стран, без учета ограничений по предприятиям-производителям.
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