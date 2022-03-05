Россельхознадзор отменяет введенные ограничения на ввоз овощей из девяти стран

Россельхознадзор с 5 марта разрешает ввоз овощей из девяти стран.

Россельхознадзор отменяет введенные ограничения и возобновляет ввоз продукции овощеводства из девяти стран.

Решение вступает в силу 5 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт ведомства.

Разрешается ввозить:

• томаты из Армении;

• томаты из Азербайджана;

• томаты и перцы из Белоруссии;

• томаты и перцы из Казахстана;

• картофель из Египта;

• томаты и перцы из Киргизии;

• томаты, перцы, кабачки и баклажаны из Турции;

• томаты и перцы из Туркменистана;

• томаты и перцы из Узбекистана.

Ввоз разрешен со всей территории перечисленных стран, без учета ограничений по предприятиям-производителям.

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