Россельхознадзор убедился, что торгующее лесом предприятие в Карелии эффективно уничтожает вредителей древесины

Россельхознадзор основательно проверил предприятие и выдал лицензию на право проведения работ по карантинному обеззараживанию.

В сентябре сотрудники Североморского управления Россельхознадзора провели оценку соответствия соискателя лицензии на выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию термическим методом ООО «ВУД ГРУП» лицензионным требованиям.

В ходе выездной оценки места проведения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию инспекторы ведомства установили, что помещения, оборудование, приборы, системы контроля соответствуют представленным документам.

Так, для обеззараживания пиломатериалов компания использует одну сушильную камеру для прогревание древесины по всей её толще до температуры не менее 56 °С продолжительностью более 30 минут. Такая термическая обработка лишает жизнеспособности вредные организмы в подкарантинной продукции древесины. Сушильная камера оборудована системой контроля и оповещения процесса фитосанитарной обработки, которая сигнализирует о достижении заданной температуры в древесине, а также записывает в память прибора графики обработок.

По результатам выездной оценки установлено соответствие соискателя лицензии на выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию термическим методом лицензионным требованиям, в связи с чем предприятию была выдана лицензия.

Как отметили в Россельхознадзоре, реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на право проведения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию, размещен на сайте Управления.