Россельхознадзор установил, что свалка мертвой форели в карельском Приладожье загрязняла почву

Ранее Минсельхоз говорил, что ущерб почвенному покрову не нанесен, поскольку силосная яма забетонирована. Выявлены и другие нарушения.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора завершило проверку информации о свалке мертвой форели рядом с деревней Коринойя в Питкярантском районе. Тухлую рыбу сбрасывали в старую силосную яму. На критику на прошлой неделе ответили в Минсельхозе Карелии, заявив, что форель складировали в забетонированную силосную траншею, поэтому ущерб почвенному покрову не нанесен. Однако министерство все же попросило Россельхознадзор провести проверку.

Ранее видео свалки разместил местный житель.

Итоги проверки оказались неутешительными. В ведомстве сообщили, что утилизацией садковой форели занималось предприятие «Койриноя». При складировании форели в силосной яме выявлены нарушения ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов. По информации ведомства, силосная яма разделена на две части, одна не имела водонепроницаемого ограждения, вторая огорожена бетонными бортами с трех сторон, четвертая сторона – без бетонного борта. Биоотходы были размещены во второй половине ямы, при этом из второй половины в первую имелся проход и отходы перетекали в необорудованную часть.

По данным Россельхознадзора, в соответствии с законодательством, хранение биологических отходов должно осуществляться в емкостях, расположенных в помещениях для биоотходов, которые запираются для предотвращения доступа людей и животных. Такие помещения должны быть оборудованы морозильным и холодильным оборудованием. В течение не более 48 часов с момента образования биоотходов допускается размещение емкостей для биологических отходов на территории хозяйства на площадке для временного хранения биологических отходов, которая должна быть оборудована навесом, иметь твердое, влагонепроницаемое покрытие с уклонами, обеспечивающими стоки и отвод сточных вод и атмосферных осадков.

Складирование биоотходов в необорудованных силосных ямах, не препятствующих их попаданию в почву, воду, может способствовать распространению возбудителей заболеваний. Уничтожение умеренно опасных биологических отходов должно осуществляться в скотомогильниках под наблюдением специалиста государственной ветеринарной службы, либо путем сжигания в печах (крематорах).

В ответ на запрос Управления о местах утилизации отходов в период с 10 июля по 14 августа 2025 года предприятие предоставило информацию о проведенной и запланированной утилизации форели после повышенного отхода в крематоре и силосной яме. При этом при мониторинге ФГИС «Меркурий» установлено, что предприятием не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на перемещение биологических отходов в силосную яму.

Документы на перемещение 94,4 тонн биологических отходов в период с 10 июля по 12 августа 2025 года оформлены только для передачи в крематор. В соответствии с ветеринарными правилами, перевозка биологических отходов должна осуществляться в сопровождении ветеринарными сопроводительными документами.

Форелеводческое предприятие в указанный период не информировало Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия и Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора о падеже рыбы.

Информация, полученная в ходе выездного обследования, о возможном нарушении ветеринарно-санитарных правил и сокрытии факта о внезапном падеже или массовых заболеваниях животных передана Управлением в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.

Напомним, в некоторых рыбоводных хозяйствах, расположенных в Ладожском озере на территории республики Карелия, наблюдается повышенная гибель форели в садках. Причиной тому послужила установившаяся в июле аномально жаркая, солнечная погода, которая привела к экстремальному прогреву воды и снижению содержания растворенного кислорода.