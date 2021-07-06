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Россельхознадзор в Карелии признал опасным загрязнение почвы после разлива рыбных отходов в Толвуе

Новости. Общество
14:27, 07 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Отражение. Карелия»

Управление Россельхознадзора опубликовало первые результаты административного расследования по информации о разливе рыбных отходов в районе села Толвуя Межвежьегорского района.

Пробы почвы, где произошел разлив рыбных отходов, были направлены в Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследований на микробиологические, агрохимические и химико-токсикологические показатели. Согласно заключению специалистов, допущено загрязнение почвы патогенными энтеробактериями на глубине 0-5 и 5-20 см, категория загрязнения почв — опасная. Об этом сообщили сегодня, 7 июля, в карельском управлении Россельзохзнадзора.

Кроме того, сотрудники ведомства установили, что отходы рыбного производства поступили в Карелию из Мурманской области как корма для продуктивных животных «Силос рыбный» в количестве 89 тысяч кг без ветеринарных сопроводительных документов. Это является нарушением ветеринарно-санитарных правил.

Компания-перевозчик и руководство организации 7 июля были привлечены к административной ответственности: оштрафованы на 150 тысяч рублей и 30 тысяч рублей соответственно.

Совхоз «Толвуйский», принявший товар без документов, получил штраф в 10 тысяч рублей.

В отношении сельхозпредприятия также возбуждено административное расследование по признакам нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов и порче земель.

Административные расследования продолжаются, Управлением проводятся мероприятия с целью установления всех обстоятельств дела, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, жители Карелии были возмущены появлением в Заонежье фур из Мурманской области с рыбными отходами, которые предположительно привезли в республику на утилизацию. По словам очевидцев, машины с отходами были обнаружены на автодороге Медвежьегорск-Великая Губа. Контейнеры разгружали в заброшенные силосные ямы. Местные жители опасались, что отходы потекут в реку Падма, а из нее по водной системе Заонежья могут попасть в Онежское озеро.

В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии прокомментировали ситуацию с использованием рыбных отходов в ОАО «Совхоз «Толвуйский».

По словам гендиректора совхоза Евгения Сергеенко, в мае в соответствии с заключенным контрактом с ООО «Русское море — Аквакультура» запланирована поставка рыбного гидролизата для использования с навозом и растительными остатками при компостировании в качестве органических удобрений. На данную продукцию имеются все необходимые согласно действующему законодательству сопроводительные документы на соответствие санитарным нормам и требованиям. В процессе подготовки к работе с удобрениями неизвестные слили жидкость из емкостей. В Минсельхозе предполагают, что гидрозилат хотели украсть, и стали искать виновных.

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Комментарии

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кир
2021-07-07 15:34:30
Ничего они не могут. Жить по-человечески в мирное время, - сказал кот.
Виктор
2021-07-07 15:11:20
Вот так! Теперь Лабинов и Компания должны ответить за этот беспредел или как???
Сеня
2021-07-07 15:35:32
Виктор, предлагаете их судить ? хм
Гость
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