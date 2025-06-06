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«Россети Северо-Запад» напоминают о недопустимости незаконного размещения ВОЛС на опорах электросетей

Новости. Общество
14:23, 18 Июня 2025
фото: © АО "Прионежская сетевая компания"

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В современном мире интернет и связь играют важную роль в нашей жизни.

Для обеспечения качественной связи используются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Однако, не всегда их размещение происходит законно и безопасно. Одной из самых распространенных проблем является незаконное размещение ВОЛС на опорах электросетей. Давайте разберемся, почему это недопустимо и какие последствия могут возникнуть.



Почему незаконное размещение ВОЛС опасно?

1. Безопасность людей: Опоры электросетей предназначены для поддержки проводов, передающих электрическую энергию. Если на них разместить ВОЛС без разрешения, это может привести к аварийным ситуациям, таким как короткие замыкания или даже пожары. Это угрожает жизни и здоровью людей, находящихся рядом.

2. Повреждение инфраструктуры: Неправильное размещение ВОЛС может привести к повреждению как самих опор, так и электрических проводов. Это, в свою очередь, может вызвать перебои в электроснабжении и нарушить работу других систем.

3. Нарушение законов: Размещение ВОЛС без согласования с владельцами опор и без необходимых разрешений является нарушением законодательства. Это может привести к юридическим последствиям как для физических, так и для юридических лиц.

Нормы закреплены в постановлении Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В соответствии с действующим законодательством в охранных зонах ЛЭП нельзя осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также причинить вред имуществу физических или юридических лиц.

Незаконное размещение ВОЛС на опорах электросетей — это серьезное нарушение, которое может привести к опасным последствиям. Все участники рынка связи должны понимать важность соблюдения законодательства и безопасного размещения инфраструктуры. Только так мы сможем гарантировать безопасность и надежность связи для всех. Помните, что соблюдение законов — это залог вашей безопасности и безопасности окружающих.

Энергетики просят сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередачи по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.

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