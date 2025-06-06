«Россети Северо-Запад» обеспечат 23 МВт резерва мощности для развития Приладожья и Прионежского района Карелии

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обсудили развитие электросетевой инфраструктуры региона.

Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме.





Вячеслав Торсунов рассказал, что «Россети Северо-Запад» до 2028 года модернизируют в регионе 5 центров питания. Это подстанции 110 кВ «Шуя», «Заозерье», «Ляскеля», «Лахденпохья» и 35 кВ «Бесовец».



Работы позволят разгрузить электросетевую инфраструктуру и обеспечить 23 МВт резерва мощности для развития Прионежского и Лахденпохского районов Республики Карелия. Это лидеры региона по вводу жилья и одни из главных туристических направлений.





- «Вместе с руководством Республики Карелия мы работаем на развитие экономики региона и всей страны. В 2025 году планируем направить на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в республике 2,7 миллиарда рублей. Кроме этого, обеспечим дополнительные мощности для развития туризма и жилищного строительства», — отметил Вячеслав Торсунов.



- «Без надежного электроснабжения невозможно говорить об экономическом росте и развитии республики. Особенно это касается Приладожья и Прионежского района — эти территории активно развиваются и застраиваются, им необходима дополнительная мощность. Поэтому для нас важно, что «Россети Северо-Запад» ставят задачи региона в приоритет», — отметил Артур Парфенчиков.