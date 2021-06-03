«Россети Северо-Запад» обеспечат мощность для увеличения производства гранитного щебня в Карелии

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артём Пидник и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обсудили обеспечение мощностей для горной промышленности региона.

Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме.

Артём Пидник рассказал, что с 2020 года сетевая компания исполнила 10 договоров, обеспечив 2,6 МВт необходимой мощности пяти предприятиям горнопромышленного комплекса.

«Нам важно гарантировать на долгосрочную перспективу надежное электроснабжение промышленности для развития карельской экономики. В следующем году обеспечим 700 кВт мощности для расширения производства на месторождении гранитного щебня «Яккима-2», — отметил Артем Пидник.





Добываемый в регионе гранитный щебень используется по всей стране на дорожных покрытиях аэродромов, строительстве мостов, железнодорожных путей и трамвайных линий.

«Мощности, которые обеспечивают «Россети Северо-Запад», создают республике условия для роста инвестиционной привлекательности. От нашего конструктивного взаимодействия с энергетиками зависит развитие северного региона, повышение качества жизни его жителей», — отметил Артур Парфенчиков.