«Россети Северо-Запад» обеспечили электроснабжение древней обители

В 1533 году простой житель вепсского села Шокша — Иона поселился в дремучем лесу и 30 лет прожил один. На месте языческого капища он хотел создать православную обитель. Когда люди узнали об отшельнике, стали приходить к нему за помощью и советом. Постепенно здесь построили Ионо-Яшезерский монастырь.

В начале прошлого века он опустел и пришел в упадок. Но сейчас исторический памятник решили восстановить. Карельский филиал «Россети Северо-Запад» подключил его к электросетям: в непроходимой местности построили линию электропередачи и установили трансформаторную подстанцию.