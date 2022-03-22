«Россети Северо-Запад» обеспечили электроснабжение гидрометеорологической станции на севере Карелии

Каждые три часа — восемь раз в сутки метеоролог собирает информацию о давлении, ветре, осадках и движении облаков.

А еще измеряет температуру и волнение воды, ее соленость, уровень моря и толщину льда. Это основа прогноза погоды.

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» подключил к электросетям гидрометеорологическую станцию на севере республики. Здесь уже 110 лет непрерывно фиксируют изменения климата в Сорокской губе Белого моря.

23 марта синоптики отмечают профессиональный праздник — Всемирный метеорологический день.