«Россети Северо-Запад» подключили к сетям паромную переправу в Пудожском районе

Паромная переправа — единственный способ добраться до карельской деревни Кубовская.

Четыре века назад ее основали новгородцы. На торговом пути к Белому морю они выбирали для поселения самые красивые места. Там, где сливаются реки Водла и Колода, до сих пор стоят дома позапрошлого века. А родник «Усть-Колодская здравница» не замерзает даже в лютые морозы.

Раньше в деревне жили 500 человек, сейчас около 20. На «большую землю» добираются на пароме, а зимой по льду.

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» обеспечил электроснабжение переправы (паром тянется тросом на электродвигателе) и уличного освещения.