«Россети Северо-Запад» подключили новые туробъекты в северном поселке

От Полярного круга до карельской Чупы всего 27 км. Туристы приезжают сюда любоваться северным сиянием.

Поселок маленький, но уютный — здесь каждый найдет занятие по душе.

Зимой — загадать желание на Рождественской площади и отправиться в соседнюю деревню Нильмогуба посмотреть на очаровательных белух.

Летом — ходить под парусом в Белом море, кататься на водном велосипеде рядом с плавающим фонтаном на Прокопьевском озере.

Для освещения поселковой площади и лодочной станции Карельский филиал «Россети Северо-Запад» обеспечил необходимую мощность.