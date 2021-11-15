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«Россети Северо-Запад» полностью восстановили электроснабжение в Олонецком районе

Новости. Общество
16:13, 20 Декабря 2021
фото: © energo-solutions.ru

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Все потребители Карельского филиала компании получают электроэнергию в полном объеме.

Энергетики не допустили масштабных технологических нарушений из-за ночного снегопада. Локальные отключения затронули несколько небольших посёлков и деревень.

Электроснабжение социально значимых объектов не прерывалось.

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» продолжает работать в режиме повышенной готовности.

Специалисты компании обращают внимание на необходимость соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.

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