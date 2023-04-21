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«Россети Северо-Запад» построят электросетевую инфраструктуру для увеличения производства горного щебня в Карелии

Новости. Общество
14:15, 16 Июня 2023
фото: © пресс-служба «Россети Северо-Запад»

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Для этого «Россети Северо-Запад» построят подстанцию 110 кВ «Гранит».

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обсудили обеспечение мощностей для горнопромышленного комплекса Карелии. Встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме.

Артем Пидник рассказал, что «Россети Северо-Запад» обеспечат 7,8 МВт мощности «Прионежской горной компании» – лидеру региона по производству горного щебня. Он используется при строительстве автомобильных дорог по всей европейской части России. Предприятие планирует увеличить объемы производства в 1,5 раза.

Для этого «Россети Северо-Запад» построят подстанцию 110 кВ «Гранит». Ввод нового центра питания также повысит надежность электроснабжения Прионежского и Пряжинского районов, обеспечит мощности для подключения новых потребителей.

В ближайшие два года компания планирует выполнить 12 договоров на общую мощность 12,5 МВт для развития предприятий горнопромышленного комплекса Карелии.

«Мы понимаем, как важно создать условия для развития предприятий, готовых увеличивать объемы производства, открывать новые рабочие места. Вместе с регионом мы работаем на развитие экономики Карелии и всей страны. В 2023 году планируем направить на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в республике 2,1 млрд рублей», – отметил Артем Пидник.

«Важно, что мы с компанией «Россети Северо-Запад» одинаково смотрим на вопросы развития электросетевой инфраструктуры. Без надежного электроснабжения невозможно говорить о росте инвестиционного потенциала республики. Уверен, что наше эффективное взаимодействие с компанией «Россети Северо-Запад» продолжится», – отметил Артур Парфенчиков.

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