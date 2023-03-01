«Россети Северо-Запад» повысили надежность электроснабжения деревни Патаневщина

К линиям электропередачи на островах в Кижских шхерах специалисты Карельского филиала «Россети Северо-Запад» добираются на аэролодке.

В этом году лед на карельских озерах, как слоёный пирог, тонкий и непрочный из-за частых оттепелей. Человека выдержит, а техникой здесь лучше не рисковать. Поэтому к линиям электропередачи на островах в Кижских шхерах специалисты Карельского филиала «Россети Северо-Запад» добираются на аэролодке.

Деревню Патаневщина от большой земли отделяют 5 километров по воде. Постоянно здесь живут всего два человека, а на лето приезжают дачники. Для их надежного электроснабжения энергетики заменили оборудование на трансформаторной подстанции.

На видео начальник Медвежьегорского района электрических сетей Александр Колесов.