«Россети Северо-Запад» повысили надежность электроснабжения двух деревень в Кондопожском районе

В деревне Райгуба в доме Александра Полунина уже несколько лет открыта экспозиция в честь Элвиса Пресли.

Музыка короля рок-н-ролла полюбилась и домашним птицам владельца выставки. Смотрите сами!

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» для надежного электроснабжения музея и домов 90 жителей деревень Райгуба и Юркостров отремонтировал подстанцию 35 кВ «Юркостров».

На видео: электрослесарь Карельского филиала Дмитрий Лисицын. Музыкальная импровизация: Drolls https://vk.com/drolls