«Россети Северо-Запад» повысили надежность электроснабжения в двух районах Карелии

Электроснабжение Олонецкого и Суоярвского районов республики стало надежнее.
Специалисты Карельского филиала сетевой компании заменили 365 изоляторов на линиях электропередачи 110 кВ «Ведлозеро–Коткозеро» и «Пальеозерская ГЭС–Поросозеро».
Энергетики поднимают изоляторы с земли на 20-метровые опоры с помощью «бесконечного» каната. Если его неправильно сложить, он запутается. Поэтому сматывают канат особым парашютным способом.
Смотрите лайфхак от электромонтера Карельского филиала Василия Белова!
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